Израиль срочно закупает высокоточное оружие в США

Соединенные Штаты в срочном режиме готовят поставку дополнительного количества высокоточных бомб и ракет в Израиль, пишет газета New York Times.

Издание, со ссылкой на свои источники в правительстве США, утверждает, что боеприпасы будут отгружены в Израиль по запросу правительства этой страны.

Как полагает New York Times, обнародование информации о срочных американских поставках Израилю, может раздражающе подействовать на правительства арабских и других стран. Более того, они могут провести нежелательные для США параллели между помощью Вашингтона Иерусалиму и поддержкой, оказываемой Тегераном "Хизбалле".

План продажи американских боеприпасов с лазерным и спутниковым наведением в Израиль был одобрен еще в прошлом году. Но, как отмечают источники газеты в руководстве США, запрос Иерусалима об ускорении поставок не является обычным делом и может свидетельствовать о том, что список целей ЦАХАЛа все еще достаточно обширен.

Лента.ру