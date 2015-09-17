Bloomberg: Многообещающий шанс Европы в Греции?

В редакционной статье «Многообещающий шанс Европы в Греции?», опубликованной на сайте Bloomberg.com, говорится о том, что не так давно Ципрас называл Международный валютный фонд «преступником» и требовал, чтобы Германия платила репарации Греции.

Кто бы ни победил на воскресных парламентских выборах в Греции, результат будет неудовлетворительным, пока и греческие, и европейские лидеры не смогут прийти к соглашению по простой, доходчивой программе: никакой больше путаницы. Либо греки принимают болезненные реформы, необходимые, чтобы удержать страну в еврозоне – либо они отвергают их, возвращаются к своей валюте и полностью берут под контроль свою экономику.

Это не тот выбор, с которым греки столкнутся в эти выходные. Ципрас и лидер партии «Новая демократия», Евангелос Меймаракис, предлагают квалифицированную поддержку программы спасения, и, похоже, стремятся сменить тему. В теледебатах в понедельник вечером, двое мужчин поссорились из-за того, кто из них поставил рекорд по беспомощности.

В менее поляризованной политической среде – и более здоровой демократии – одним из вариантов могло бы быть формирование коалиции между двумя основными партиями, чтобы они могли нести совместную ответственность за выполнение работы по программе спасения. Меймаракис как раз внес такое предложение, но Ципрас исключил такой вариант. К сожалению, он, вероятно, прав: Такая сделка может повысить возможности маргинальных партий, таких как нео-нацистская «Золотая Заря», сделав их единственной оппозицией программе спасения.

В Берлине и Париже рассчитывают, что если партия Ципраса «Сириза» проиграет голосование в воскресенье, она вернется к оппозиции и откажется от своей (уже вялой) поддержки программы спасения. Гораздо лучше оставить у власти Ципраса – чтобы он управлял и страной и программой. Даже в оппозиции, партия Меймаракиса, скорее всего, по-прежнему будет поддерживать программу.

Это очень запутанное объяснение, которое предполагает, что долговой кризис исказил греческую демократию.

Вполне может быть, что победа Ципраса является наиболее желательным результатом для Европы, потому что предлагает самые многообещающие шансы на период стабильности. Если это так, то это слабая надежда. Результат, в котором больше всего нуждаются Греция и Европа, – это ясность относительно своего будущего.