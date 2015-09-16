Из-за лесных пожаров в США свои дома покинули более 13 тысяч человек

Сообщается, что из-за лесных пожаров в Калифорнии свои дома покинули более 13 тыс. людей.

Во время лесных пожаров в Калифорнии погиб один человек, четверо пожарных получили сильные ожоги, передает ТСН.

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Потушить огонь пожарным не удается уже более месяца. Пламя уничтожило уже более 700 домов. Власти штата уверяет, что потенциальная угроза сохраняется еще для 9 тысяч и сооружений и их жителей.