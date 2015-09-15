Bloomberg: Как начать заканчивать сирийскую войну

Об этом говорится в редакционной статье «Как начать заканчивать сирийскую войну», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Это результат, которого не выбрала бы ни одна из сторон, когда про-демократические протестующие вышли на улицы Сирии в 2011 году. Но сейчас участвующие страны должны использовать раздел Сирии в качестве основы для согласования своих конкурирующих интересов и преодоления международного тупика, который поддерживает войну.

Шквал связанных с Сирией дипломатических жестов, сделанных с июля, когда Иран заключил международное соглашение по своей программе ядерного топлива, ни к чему не привел. Россия предложила сформировать коалицию против Исламского государства, которая включала бы президента Сирии Башара аль-Асада – что помогло бы Асаду выжить как правителю Сирии. Саудовская Аравия предложила прекратить свою поддержку повстанцев, если Иран и Хезболла выведут свои войска из Сирии, - что устранит поддержку, необходимую Асаду. Иран пообещал представить свое собственное предложение позже в этом месяце, в то время как США продолжают поддерживать переход к разделению полномочий, который кажется недостижимым.

Новую готовность к переговорам можно только поприветствовать, но она должна основываться на реальности: Ни одна из сторон в этой войне не находится в положении, которое позволяет победить, и любое предложение, основанное на восстановлении централизованного контроля по всей стране является иллюзорным.

Мягкий раздел может умиротворить некоторые из этих дипломатических кругов и помочь заморозить, по крайней мере, часть конфликта. Асад уже признал, что он больше не может контролировать большую часть страны, и вместо этого, консолидировал свои силы вокруг пригодного для обороны центра страны. Курды установили контроль над районами, в которых они доминируют, и изгнали Исламское государство.

Ситуация в районах, контролируемых суннитами, гораздо более сложная, но не такая безнадежная, как сообщается. Коалиция не-исламистских повстанцев, поддерживаемая Иорданией, США и другими союзниками, создана на юге Сирии в ущерб и режиму, и связанному с Аль-Каидой фронту Нусра.

Хотя соглашение по укреплению этого мягкого раздела не прекратит войну немедленно, оно может упростить и сократить ее. Изнуренным силам Асада и международно признанной оппозиции, – которая перенесла основную тяжесть агрессии Асада – это даст повод соблюдать прекращение огня. Это, в свою очередь, позволило бы сотрудничающим повстанцам переключить свое внимание на захват территории у Исламского государства и фронта Нусра. С достаточным количеством военных, финансовой и политической поддержкой от своих спонсоров, эти бойцы должны быть способны на это.

Де-факто признание раздела Сирии также позволит внешним силам обеспечить свои основные интересы. Это сделает посильной версию, предложенную Россией, которая предусматривает переориентирование войны на Исламское государство, без того, чтобы это становилось условием для победы Асада. Это позволит отвести войска Ирана и Хезболлы, чего так хочет Саудовская Аравия. Это будет более последовательно, политика США, которая стремится уничтожить Исламское государство с помощью суннитских повстанцев – повстанцев, чьей первой задачей была борьба с Асадом.

Не допустите ошибки: Достичь любого рода соглашения будет чрезвычайно сложно. Конфликт в Сирии по своей сути – опосредованная война, которую ведут Россия и Иран против США, Турции и стран Персидского залива – с джокером в виде Исламского государства. Россия строит новую авиабазу в северной Сирии, с целью осуществления собственных авиаударов. А внутри страны, любой формальный раздел остается отравляющим понятием. Даже проведение линий для прекращения огня было бы чревато, не говоря уже о решении того, какая сторона будет контролировать Алеппо, суннитские пригороды Дамаска или границу с контролируемыми Израилем Голанскими высотами.

Тем не менее, ничто другое не работает. В течение многих месяцев, если не лет, не предпринимали даже никаких существенных попыток. Между тем, бочковые бомбы Асада продолжают падать на сирийских граждан, Исламское Государство сохраняет базу в Сирии, с которой угрожает Ираку, кризис перетекает в Ливан и Турцию, и беженцы тонут на пути в Европу.

Признание реальности разделенной Сирии будет только первым шагом. Но это может быть единственным способом, заставить все стороны начать работать, чтобы положить конец этой войне.