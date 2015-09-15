Die Welt: "Далеко от того, чего мы ожидаем от солидарности"

В статье Кристофа Шильтца под названием "Далеко от того, что мы ожидаем от солидарности", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что у Жана-Клода Юнкера были беспокойные выходные. Глава Комиссии ЕС постоянно совершал телефонные звонки. Его главные собеседники: Виктор Орбан, Богуслав Соботка, Ева Копач и Роберт Фицо, премьер-министры Венгрии, Чехии, Польши и Словакии.

У Юнкера была только одна задача: Он хотел убедить глав правительств, принять примерно 160 000 беженцев из Венгрии, Греции и Италии, согласно обязательным квотам. «Речь идет о европейской солидарности, справедливом распределении беженцев в Европе», повторял Юнкер. Напрасно. Изнуренный Юнкер повесил трубку. Его собеседники не поддались.

19.34, вечер понедельника в сером бетонном здании в Европейском квартале Брюсселя. Федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер стоит за синей трибуной, он бледен, глаза уставшие. Он пришел с встречи министров внутренних ЕС. «Сегодня мы смогли добиться того, что получили политическое соглашение на распределение 160 000 беженцев».

Основное соглашение на существенное количество – Мезьер может гордиться. Но он совсем не горд. Нет ни радости, ни торжественного тона. Давление при принятии соглашения было огромным. Но это не было прорывом, это был минимальный компромисс Брюсселя. Теперь понятно: в обозримом будущем не будет фиксированной квоты для перераспределения беженцев в ЕС.

Никто не хочет создавать прецедент для будущего переселения в чрезвычайных ситуациях

Обязательный принцип распределения, как его предложила Комиссия ЕС, не нашел в понедельник поддержки среди правительств ЕС. В Европе каждый и дальше делает, что хочет. Министр выразил это дипломатическим языком: «Это соглашение является важным шагом, но все еще далеко от того, чего мы ожидаем от солидарности».

Приток миллионов беженцев в этом году по-прежнему ложится на плечи нескольких стран, таких как Германия, Австрия, Венгрия, Греция и Италия – большинство государств-членов отворачиваются.

Но в споре, в конечном счете, речь идет не только о распределении 160 000 беженцев, но и о «постоянном принципе распределения»: Европейская комиссия в будущем хочет, всякий раз, когда это необходимо, автоматически распределять беженцев в ЕС, согласно фиксированным квотам.

Это то, чего больше всего боятся страны Центральной, Восточной Европы и Балтии. Это ядро разногласий, которые затрагивают основы европейской солидарности: никто не хочет создавать прецедент для будущего переселения в чрезвычайных ситуациях согласно обязательному механизму распределения.

Среди 160 000 есть 40 000 беженцев, которые со следующего года на добровольной основе будут распределены среди государств-членов. Германия примет более чем четверть из них. Касательно распределения 40 000 беженцев, правительства стран ЕС, после месяцев пререканий, наконец, смогли договориться.

Обвинения, нападки, отговорки

По словам де Мезьера, решение, касательно еще 120.000 человек, будет принято только в начале октября: «Мы еще не достигли согласия в вопросе квот и процедуры в деталях».

«Смутные намеки не являются адекватным ответом», возмущался депутат Европарламента Ска Келлер («Зеленые») после принятия решения. Еще более точно высказал мнение Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш: «Сегодня мы переживаем ситуацию хаоса и путаницы в условиях кризиса беженцев в Европе. Солидарность – это то, что иногда нужно некоторым странам и то, что другие страны должны проявить».

Долгожданная встреча министров внутренних дел проходила напряженно в течение четырех часов: обвинения, нападки, отговорки. «Мы должны сейчас действовать вместе, в противном случае Европа разорвется на части», сказал министр иностранных дел и миграции Люксембурга Жан Ассельборн. Он немедленно предостерег от провала встречи: «Это будет эффект домино, и можно тогда забыть о Шенгене». Роберта Калинака, словацкого министра внутренних дел, это мало впечатлило: «Мы считаем, что квоты не являются правильным решением», возразил он холодно.

«Всем было ясно, что так продолжаться не может»

Министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер нападала на Германию и возложила ответственность за текущее положение кризиса беженцев на канцлера Ангелу Меркель. После этого, в международных средствах массовой информации можно было прочесть, что Берлин приостановил действие так называемых Дублинских правил для сирийцев, поскольку «тысячи людей продолжают прибывать», сказала консервативный политик.

Было «очень много надежд». Приняв во внимание возобновление пограничного контроля в Германии, австрийка поучала: «Мы ожидали, что Германия, в конечном итоге, должна была реагировать. Всем было ясно, что так продолжаться не может».

Но все же между министрами внутренних дел было минимальное согласие. Кризисные страны в регионе и Турция должны получать больше финансовой поддержки, сказал де Мезьер.

Но результат остается открытым. Кроме того, есть «четкий график» учреждения так называемых «горячих» точек. Греция согласилась на создание таких центров регистрации беженцев. В этих координационных центрах, которые будут действовать при поддержке ЕС, в будущем должны будут перераспределять беженцев.