США заявляют о решительной поддержке Грузии

Администрация Джорджа Буша очень обеспокоена распоряжением президента России об оказании поддержки населению Абхазии и Южной Осетии, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс.

"Мы поддерживаем усилия Грузии в том, чтобы гарантировать, что народы Абхазии и Южной Осетии полностью ощущают себя частью Грузии, и мы очень обеспокоены недавним шагом Российской Федерации - президентским распоряжением", - заявила Райс перед началом переговоров в госдепартаменте с министром иностранных дел Грузии.

Подчеркнув, что она в последние дни дважды поднимала эти вопросы перед министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Райс заявила о решительной поддержке Грузии со стороны США.

"Наша приверженность (поддержке) Грузии и ее территориальной целостности является твердой, и эти вопросы должны быть урегулированы между государствами - между Грузией и Россией", - цитирует госсекретаря РИА "Новости".

"США также решительно выступают за то, что будущее Грузии является трансатлантическим будущим", - добавила она.