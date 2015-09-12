Число погибших в крупнейшей мечети Мекки выросло до 107 человек, украинцев среди пострадавших нет

03:00, 12 сентября 2015
Мир
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Количество жертв в результате падения башенного крана на крупнейшую мечеть Мекки Аль-Харам увеличилось до 107 человек. Число пострадавших достигло 238 человек. 

@Saudiwoman

Об этом сообщили представители службы гражданской обороны королевства, передает ТАСС.

О национальной принадлежности погибших и пострадавших пока информация не поступала. Как перепадают саудовские СМИ, скорее всего, большинство жертв и раненых - иностранные паломники.

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При этом, МИД Украины на своей странице в Twitter сообщило, что по состоянию на 23:30 украинцев среди пострадавших нет.

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