Frankfurter Allgemeine: Самая большая проблема ЕС

Об этом сообщает Клаус-Дитер Франкенбергер в статье под названием «Самая большая проблема ЕС», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

В то время как канцлер в Берлине представляет твердость, силу и мужество Германии, президент Еврокомиссии Юнкер в Страсбурге описывает совсем не веселое положение в Европейском Союзе. Какой контраст! Но в этом Юнкер прав.

То, как европейцы до сих пор реагировали на кризис беженцев, как они обвиняли друг друга в наплыве людей, снова показывает, насколько велики политические и культурные противоречия. Одни высоко ценят нравственность и ответственность, даже если на практике нет такого самоотверженного героизма, а другие чувствуют себя подавленными и / или скептически настроены в отношении иммиграции и интеграции.

Можно упрекать ЕС за то, что у него сразу не было наготове правильной стратегии, когда в Европу начали прибывать тысячи людей. Но переселение народов расширяет кризис – а именно еврокризис и конфликт с Россией – до, возможно, самой большой проблемы: из-за масштабов, и потому что он также влияет на европейские ценности, и приводит к ослаблению сплоченности европейских обществ.

Президент Комиссии в настоящее время предлагает программу, которая предполагает выход из затруднительного положения, но, естественно, не решает проблему. 120 000 беженцев должны быть перераспределены согласно обязательным квотам, чтобы разгрузить Италию, Венгрию и Грецию; необходимо продлить список стран происхождения и ввести постоянный механизм распределения. Нужно интенсивнее бороться с причинами побега, составить план легальной иммиграции. Перераспределение, раздел, больше открытости – всего этого понемногу можно увидеть в ЕС. В первую очередь, очень важно помочь странам-членам, которые в настоящее время буквально переполнены беженцами.

Присутствие ЕС необходимо на нескольких крупных политических площадках; и если тема «брексита» действительно станет актуальной, прибавится еще одна. В этой ситуации внешних угроз и внутренних сомнений, европейцы должны задуматься о сущности своего сообщества и о том, почему они являются его членами. Это включает в себя совместные выгоды, а также справедливое распределение бремени. Преодоление кризиса беженцев – это не привилегия немногих избранных, это касается всех. Все должны серьезно, а не просто словами, пытаться помочь погасить убийственный огонь по соседству с нами.