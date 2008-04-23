Все три кандидата в президенты США гарантируют поддержку Украине

Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР заявляет, что независимо от того, кто станет следующим Президентом США, Соединенные Штаты гарантируют поддержку Украины в ее евроатлантических устремлениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом посол сказал, обращаясь к участникам международной конференции "Защита демократических ценностей и соблюдение прав человека в деятельности спецслужб", которая проходит в Киеве.

В.ТЕЙЛОР отметил: «Независимо от того, кто будет в Белом Доме, все три сенатора: Барак ОБАМА, Хилари КЛИНТОН и Джон МАККЕЙН – гарантируют поддержку Украины в ее евроатлантических устремлениях».

Также посол выразил поддержку Соединенными Штатами Америки шагов руководства Службы безопасности Украины на пути к прозрачности и реформированию Службы, направленным на демилитаризацию и «декэгэбизацию».

При этом В.ТЕЙЛОР отметил важность законодательных аспектов этого процесса в сфере реформирования правоохранительных органов и сектора разведки в целом.