Генсек НАТО: "Помощь" России не будет способствовать решению конфликта в Сирии

Во время визита в Прагу 9 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ сказал: если подтвердится участие России, то это «не будет способствовать решению конфликта», информирует Радио Свобода.

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Госсекретарь США Джон Керри схожие опасения выразил российскому коллеге Сергею Лаврову.

Пресс-секретарь госсекретаря Джон Кирби сказал, что Керри дал понять Лаврову: в случае подтверждения информации о присутствии российских войск в Сирии «это может привести еще к большему насилию, и не поможет вообще» усилиям международного сообщества по прекращению конфликта.

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия «подчеркивает важность консолидированного ответа на террористические группировки, которые захватили значительную часть Сирии». Россия, по его словам, является ключевым союзником президента Сирии Башара аль-Асада в течение 4-летней гражданской войны, а потому послала военных экспертов, чтобы помочь с поставками российских вооружений.