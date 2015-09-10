Керри и Лавров обсудили сирийский конфликт

Об этом сообщает Радио Свобода.

МИД России кратко сообщил лишь, что стороны обсудили «проблемы урегулирования конфликта в Сирии», без дальнейших подробностей.

При этом, в Госдепартаменте сообщили, что Керри предупредил Лаврова, что в случае, если Россия действительно наращивает свое военное присутствие в Сирии, это может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

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Как сообщал УНИАН, Россия отправила в Сирию два десантных корабля и дополнительный аппарат. По словам военных, в течение последних суток в Сирии высадились небольшое количество российских морских пехотинцев.

Отмечается, что сирийские военные подтвердили увеличение числа российских военных экспертов, работающих в стране.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал обеспокоенность сообщениями о наращивании Россией военных сил в Сирии. Он предупредил, что любая поддержка президента Башара Асада приведет к эскалации кровавого конфликта.