МИД России требует от Болгарии объяснений из-за отказа пропустить самолеты в Сирию

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил чиновник МИД России, который является одновременно специальным представителем президента России по делам Ближнего Востока и Африки, эти самолеты должны были доставить в Сирию «гуманитарную помощь».

При этом он намекал, что Болгария приняла это решение якобы по просьбе США. По его словам, это «вызывает сомнения в их суверенном праве принимать решения» относительно разрешений использовать болгарский воздушное пространство. Никаких доказательств, что Болгария приняла это решение не самостоятельно, российский дипломат не привел.

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Как сообщал УНИАН, Болгария отказала в воздушном коридоре российским самолетам с грузами для Сирии.

"Мы не дали разрешение на пролет российских военно-транспортных самолетов через территорию Болгарии в связи с тем, что у нас, на основании полученной информации, возникли обоснованные сомнения в том, что характер груза не соответствует заявленному. Болгарское министерство иностранных дел приняло это решение самостоятельно", - сообщила официальный представитель болгарского МИД Бетина Жотева.

Отмечается, что два российских самолета с помощью для Сирии полетят через воздушное пространство Ирана, вместо того, чтобы использовать маршрут через Балканы и Грецию.