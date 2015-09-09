МИД России требует от Болгарии объяснений из-за отказа пропустить самолеты в Сирию

02:49, 09 сентября 2015
Мир
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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва требует объяснений от Софии из-за того, что Болгария отказалась предоставлять воздушный коридор для перелета в Сирию российских военно-транспортных самолетов.

Болгария / vokrug-sveta.info

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил чиновник МИД России, который является одновременно специальным представителем президента России по делам Ближнего Востока и Африки, эти самолеты должны были доставить в Сирию «гуманитарную помощь».

При этом он намекал, что Болгария приняла это решение якобы по просьбе США. По его словам, это «вызывает сомнения в их суверенном праве принимать решения» относительно разрешений использовать болгарский воздушное пространство. Никаких доказательств, что Болгария приняла это решение не самостоятельно, российский дипломат не привел.

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Как сообщал УНИАН, Болгария отказала в воздушном коридоре российским самолетам с грузами для Сирии.

"Мы не дали разрешение на пролет российских военно-транспортных самолетов через территорию Болгарии в связи с тем, что у нас, на основании полученной информации, возникли обоснованные сомнения в том, что характер груза не соответствует заявленному. Болгарское министерство иностранных дел приняло это решение самостоятельно", - сообщила официальный представитель болгарского МИД Бетина Жотева.

Отмечается, что два российских самолета с помощью для Сирии полетят через воздушное пространство Ирана, вместо того, чтобы использовать маршрут через Балканы и Грецию.

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