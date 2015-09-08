Die Presse: на востоке Турции назревает следующая катастрофа

В статье Виланда Шнайдера под названием «На востоке Турции назревает следующая катастрофа», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, пишется о том, что это было похоже на сигнал для пробуждения: Тысячи беженцев решили переехать из Венгрии в Австрию и Германию. Сверх-счастливые семьи из Сирии с маленькими детьми, которые проделали трудный путь, добрались до железнодорожных станций в Вене и Мюнхене. Там их встречают волной отзывчивости. Для многих в Европе, война в Сирии, таким образом, получила лицо: лицо людей, которые прилагают огромные усилия, чтобы оставить кровавый хаос на родине позади.

Очевидно, это стало напоминанием политикам о том, что в Сирии в течение четырех лет идет кровавая война, которая заставила бежать миллионы людей: так часто, как сейчас, среди политиков уже давно не было слышно такого – мало удивительного – анализа: если хотите остановить потоки беженцев из Сирии, необходимо решить конфликт в Сирии. Но предложений о том, как именно это сделать, не было. Но хорошо, что опустошающая гражданская война теперь, наконец, получила внимание, которого она заслуживала уже давно.

В то время как мир сосредоточился на Сирии, недалеко от нее – почти в поле зрения – назревает новая угроза: В Турции усугубляется противостояние между армией и Рабочей партией Курдистана (РПК). Когда правительство в Анкаре в июле начало свое новое наступление против курдской подпольной организации, ВВС Турции изначально совершили налеты на позиции РПК на севере Ирака. Но теперь боевые действия распространились на территории Турции. Части приграничной зоны Сирии, Ирака и Ирана грозят превратиться в поле битвы.

В Даглика сотни бойцов РПК на некоторое время окружили турецкий батальон и нанесли тяжелые потери. И в городе Джизре недалеко от сирийской и иракской границы бушуют уличные бои. Джизре был оцеплен огромными турецкими подразделениями. В городе укрепились вооруженные боевики, которые поддерживают РПК. Но осада и нападения турецкой армии вредят, прежде всего, мирным жителям. Это не только мелкие атаки РПК и одиночные военные и полицейские действия. Они уже преодолели порог к следующей стадии эскалации.

Международная общественность по-прежнему почти не уделяет внимания такому развитию событий в Турции. При этом конфликт таит в себе огромный потенциальный риск. В худшем случае, есть угроза масштабного военного конфликта в восточной Турции. Партизанские силы РПК и их последователи могут провозгласить так называемые освобожденные районы и взять под контроль некоторые города. Анкара вряд ли станет это терпеть, и задействует турецкую армию, чтобы вернуть эти районы – с непредсказуемыми последствиями для гражданского населения.

Эскалация в курдских районах Турции может привести к войне между Анкарой и курдскими силами в северной Сирии, которые состоят в союзе с РПК. И этот хаос может побудить к действиям подпольные ячейки так называемого "Исламского государства" (ИГ) в Турции.

Тем не менее, пока этот наихудший сценарий не произошел; пока зона нестабильности не распространилась из Сирии и Ирака на восток Турции. Конфликт между Анкарой и РПК находится на решающем этапе, на котором возможно было бы предотвратить кровопролитие.

Турция является членом НАТО и – теоретически – кандидатом на членство в ЕС. РПК находится в списке террористических организаций США и ЕС. В то же время американские войска в Сирии тесно сотрудничают с союзниками РПК. Каналы для переговоров с обеими сторонами, таким образом, остаются открытыми. И они должны быть использованы для быстрого окончания боевых действий. Если не предпринимать таких попыток, никто не должен удивляться, если через полгода, спасаясь от очередного конфликта, тысячи человек попытаются оказаться в ЕС.