Frankfurter Allgemeine: Испытание для ЕС

Об этом пишет Николас Буссе в своей статье «Испытание для ЕС», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Одним из главных упущений европейцев является то, что они передали очаг напряжения в Сирии другим международным игрокам. В течение многих лет известно, какие опасности и трудности для ЕС исходят от гражданской войны в этой стране. Но ни в дипломатическом, ни в военном отношении европейцы до сих пор не старались что-либо сделать для стабилизации Сирии. Политические переговоры ведет Организация Объединенных Наций; на развитие войны в большей степени влияют Соединенные Штаты, Турция, страны Персидского залива, Иран и Россия – посредством продажи оружия или путем прямого вмешательства. Но интересы этих стран лишь частично совпадают с интересами Европы. Для большинства на первом месте находятся геостратегические аспекты, потоки беженцев их почти не касаются (за исключением Турции).

Франция хочет изменить это, вступив в воздушную войну. Аналогичные соображения есть также в Великобритании. Укрепление вмешательства Европы только приветствуется, однако, возникает вопрос о том, являются ли удары с воздуха подходящим средством. Не то чтобы альянсу против «Исламского государства» под американским руководством не хватало авиации.

Что действительно нужно в Сирии, так это ориентированные на Запад сухопутные войска, которые могли бы действовать как против ИГ, так и против режима Асада. Американцы до сих пор не смогли создать таких сил. Развертывание сухопутных войск президент Олланд категорически исключает. Поэтому, не стоит многого ожидать от его наступления. Запланированный фокус на ИГ может даже быть на руку Асаду, который сейчас в очень затруднительном военном положении.

Если европейцы хотят, наконец, преодолеть свою пассивность по отношению к основной стране происхождения беженцев, то они должны переосмыслить всю свою региональную дипломатию. Два главных действующих лица – Иран и Саудовская Аравия, которые ведут на сирийской земле опосредованную войну. Если европейцы начнут совместно оказывать давление на правительства этих стран, вместо того, чтобы по отдельности преследовать свои коммерческие интересы, то это может оказать влияние. Это также испытание для ЕС.