В Австрии представили впечатляющие спутниковые снимки пейзажей Земли (фото)

05:44, 08 сентября 2015
Мир
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В Австрии открылась выставка впечатляющих спутниковых снимков пейзажей, получившая название The Spaceship Earth.

Ледник в Гренландии / ESA

Об этом сообщает Новое Время.

Европейское космическое агентство представило свои лучшие спутниковые фото, среди которых удивительные изображения пустыни Намиб в Намибии, озера Амадиус в Австралии, реки Темзы в Англии и других природных красот.

Выставка Европейского космического агентства, посвященная разнообразию ландшафтов нашей планеты, проходит в центре Ars Electronica в городе Линц.

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