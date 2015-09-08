В Австрии представили впечатляющие спутниковые снимки пейзажей Земли (фото)
05:44, 08 сентября 2015Мир
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В Австрии открылась выставка впечатляющих спутниковых снимков пейзажей, получившая название The Spaceship Earth.
Ледник в Гренландии / ESA
Об этом сообщает Новое Время.
Европейское космическое агентство представило свои лучшие спутниковые фото, среди которых удивительные изображения пустыни Намиб в Намибии, озера Амадиус в Австралии, реки Темзы в Англии и других природных красот.
Выставка Европейского космического агентства, посвященная разнообразию ландшафтов нашей планеты, проходит в центре Ars Electronica в городе Линц.
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