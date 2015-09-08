В Австрии представили впечатляющие спутниковые снимки пейзажей Земли (фото)

Об этом сообщает Новое Время.

Европейское космическое агентство представило свои лучшие спутниковые фото, среди которых удивительные изображения пустыни Намиб в Намибии, озера Амадиус в Австралии, реки Темзы в Англии и других природных красот.

Выставка Европейского космического агентства, посвященная разнообразию ландшафтов нашей планеты, проходит в центре Ars Electronica в городе Линц.