Путин и Медведев открыли памятник Ельцину (фото)

На Новодевичьем кладбище Москвы в среду открыт первый памятник бывшему президенту России Борису Ельцину. Как сообщает Газета.ру, на открытии мемориальной композиции присутствовали вдова первого президента России Наина Ельцина, президент России Владимир Путин, избранный президент Дмитрий Медведев, премьер-министр России Виктор Зубков, патриарх Алексий II, глава президентской администрации Сергей Собянин.

Ельцин скончался 23 апреля 2007 года и 25 апреля был похоронен на Новодевичьем кладбище. Автором мемориала стал известный скульптор Георгий Франгулян.

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