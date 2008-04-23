Пиратов, захвативших судно из ОАЭ, казнят

Сомалийские правительственные войска штурмом отбили у пиратов торговое судно “Аль-Халидж” из Объединенных Арабских Эмиратов, захваченное два дня назад. Всех 14 заложников, которые находились на судне, благополучно освободили. Они не пострадали.

Семерых пиратов, которые захватили корабль, арестовали. Трое из них во время штурма были ранены. Их отвезли в тюрьму сомалийской автономии Путленд. Министр безопасности автономии говорит, что согласно местным антипиратским законам, их приговорят к смертной казни.

На корабль “Аль-Халидж”, который вез продукты из Дубая в Сомали, пираты напали в понедельник недалеко от порта Босасо. Это уже третье иностранное судно, захваченное сомалийскими пиратами за последний месяц. Среди предыдущих была и французская яхта, на которой находилась одна украинка.

ICTV