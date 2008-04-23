Хиллари Клинтон вернула интригу президентской гонке в США

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон победила на внутрипартийных первичных выборах (праймериз) в штате Пенсильвания.

Х.Клинтон получила 53% голосов, в то время как за ее соперника, сенатора от Иллинойса Барака Обаму, проголосовали 47% избирателей, передает Associated Press.

Согласно данным соцопросов, победу Х.Клинтон принесли "ее" избиратели: пожилые люди, а также женщины, принявшие активное участие в голосовании, передает Би-би-си.

По мнению политологов, победа в Пенсильвании придает дополнительный импульс избирательной кампании Х.Клинтон. Вместе с тем ей будет непросто догнать Б.Обаму по числу делегатов, которые на съезде партии будут выбирать кандидата в президенты от демократов.

До голосования в Пенсильвании ситуация перед партийным съездом демократов была следующая: после побед в 26 штатах у Барака Обамы 1 тыс. 648 делегатов съезда, в то время как Х.Клинтон получила голоса 1 тыс. 509 депутатов (она одержала победы в 16 штатах).

Республиканцы уже определились со своим кандидатом в президентской гонке - им будет сенатор Джон Маккейн.

РБК