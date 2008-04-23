Россию ожидает приход фаворитов Медведева?

Богатые российские бизнесмены обеспечивают неприкосновенность своего капитала за счет верности руководству страны. Как пишет газета The Frankfurter Rundschau, примером этому может служить стабильное положение и рост капитал губернатора Чукотки Романа Абрамовича, бизнесмена Олега Дерипаски, главы "Северстали" Алексея Мордашева. По мнению газеты, политическая лояльность и хорошие связи порой являются решающим фактором в деле приумножения капитала российских богачей. Поэтому приход к власти Дмитрия Медведева ставит один из самых интересных вопросов: сохранят ли нынешние богачи свое состояние, нажитое за время правления Путина, или их место займут фавориты Медведева.

Газета.ру