Die Zeit: Орбан – не проблема

Отвратительный популизм Виктора Орбана не может скрыть истинную причину кризиса беженцев: ЕС полностью недооценил проблему миграции.

Об этом пишет Ульрих Ладурнер в своей статье «Орбан – не проблема», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Виктор Орбан – беспощадный популист. Это известно. Так что неудивительно, если он ввиду массовой миграции распространяет опасный вздор о том, что его Венгрия защищает «христианский Запад». Нас также не должен удивлять бесчеловечный хаос, который можно увидеть в эти дни в Будапеште. Тысячи обессиленных беженцев застряли здесь, и никто не знает, как поступить с ними. У Орбана нет никакого плана, он может предложить только грубость и крепкие слова. И он играет с судьбой беженцев.

Все это делает его, безусловно, также козлом отпущения. Темная Венгрия Орбана идеально контрастирует со светлой Германией, которая «приветствует беженцев». Здесь злые венгры, там хорошие немцы. Но все не так просто.

Орбана критикуют за то, что он хочет построить забор на границе – и не зря. Но где были громкие возгласы, когда Болгария построила пограничный забор?

И разве Испания много лет назад не построила в Сеуте, своем анклаве в Северной Африке, забор, и не расширяет его год за годом? Разве Европа не возвела невидимую стену в Средиземном море? Разве это не произошло с согласия всех европейских правительств?

Жалобы Орбана – это также жалобы Италии и Греции

Нет, Орбан не исключение. Только он использует свой безжалостный популизм, свою волю и даже бедственное положение беженцев в своих целях. Если ненадолго забыть о бесчинствах Орбана, то можно быстро понять, что у Венгрии те же проблемы, что и в Италии и Испании. В этих странах проходят южные внешние границы Шенгенской зоны ЕС. Поэтому, наплыв мигрантов здесь настолько большой.

Венгрия – просто последняя страна, которая почувствовала это. Все итальянские правительства с конца девяностых годов по праву жаловались на то, что ЕС оставил их, и они не получают достаточной поддержки. Теперь это и жалоба Орбана.

Слишком легко и удобно отгородиться от него. И это не помогает.

Венгрия перегружена, потому что нет общей политики ЕС в вопросах беженцев. Популизм Орбана усугубляет ситуацию, но это не причина проблемы.

Могущественная Германия считала, что может оставить миграцию странам на границе Шенгенской зоны. Это суть так называемой Дублинской системы, согласно которой лица, ищущие убежища, должны подать заявление в стране Шенгенской зоны, в которую они прибыли изначально. Эта система рухнула.

Правда в том, что ЕС полностью недооценил проблему миграции. Брюссель, Берлин, Париж – все в одинаковой степени.