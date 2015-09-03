Die Zeit: Страх полного распада Сирии

Об этом говорится в статье Мартина Гелена «Страх полного распада Сирии», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Еще не утихли ужасные рассказы о резне и разрушении храмов в Пальмире, как следующая ужасающая новость снова заставила говорить об «Исламском государстве». Еще никогда за четыре с половиной года гражданской войны джихадисты ИГ не были так близки к центру Дамаска, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, находящаяся в Британии, они говорили о «нескольких километрах до центра города».

В то же время, с севера на ополот алавитов Латакию на побережье Средиземного моря наступает «исламистская освободительная армия», чей военный костяк формирует Аль-Каида. Армия Асада, однако, повсюду находится в обороне. У нее заканчиваются новобранцы, боевой дух почти отсутствует. Даже массивное контрнаступление Хезболлы и иранских боевиков на юге Дамаска не смогло остановить нападавших.

Драматические повороты на поле боя теперь привели в движение застывшие дипломатические фронты. Опасность того, что правительство Асада может пасть, вызвало лихорадочные перемещения. Ни враги Ассада – США и Европа, ни друзья Асада – Россия и Иран – не хотят Вторжения террористов в Дамаске, а также геноцида против алавитского населения.

В начале июля министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своими коллегами из США и Саудовской Аравии в Катаре. На прошлой неделе в Кремле, сменяли друг друга король Иордании Абдулла, наследный принц из Эмиратов, а также наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Найеф. В пятницу, пожилой король Саудовской Аравии Салман едет со своим первым государственным визитом в Вашингтон. Он тоже хочет поговорить с президентом США Бараком Обамой о Сирии - и, конечно, об Иране и Йемене.

Потому что время на исходе. Вашингтон знает, что международные воздушные атаки против ИГ, в лучшем случае, могут лишь замедлить его экспансию. В предстоящем бою за Дамаск западные истребители не будут вмешиваться, потому что они тогда прямо помогут войскам Асада. Обученные силами США повстанческие подразделения не играют никакой роли. И поэтому, кажется, это только вопрос времени, когда наступающие войска исламистов сломают ворота сирийской столицы.

Дипломаты едут в Москву, Вашингтон и Катар

Прежде всего, Россия, которая, наряду с Ираном, ранее безоговорочно поддерживала Башара аль-Асада, все больше разочаровывается в своем сирийском вассале. Бойцы из Центральной Азии и Кавказа после Туниса и Саудовской Аравии образуют в настоящее время третий по величине иностранный контингент в «Исламском государстве». Делегация сирийской оппозиции после визита в Москву, даже заявила, что руководство России готово пойти на мирное решение Асада – заявление, которое сердито отрицал Лавров, но его с удовольствием распространяют американские и турецкие дипломаты высокого ранга.

Президент США Барак Обама в Белом доме предсказывал «благоприятный расклад для Москвы и Тегерана». С Асадом или без него – противники еще ближе к политическому временному решению. Внешне США продолжает требовать свержения диктатора, на совести которого более чем 250 000 смертей. Внутри страны, однако, растут сомнения по поводу того, не сможет ли это спровоцировать мгновенные массовые дезертирства и развал армии, а также всего государства. ИГ и Аль-Каида получат победу на блюдечке.

Асад недавно заявил на телеканале Хезболлы «Аль-Манар»: «Мы полностью доверяем россиянам». Торг за свою голову Асад воспринимает с растущей нервозностью.