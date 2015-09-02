К 2020 году Сектор Газа может стать "непригодным для жизни" - ООН

Об этом говорится в опубликованном на Конференции ООН по торговле и развитию докладе экспертов организации, сообщает украинская служба Deutsche Welle со ссылкой на АР.

Только в результате последней военной операции Израиля около полумиллиона человек вынуждены были покинуть свои дома, а часть Сектора Газы разрушена.

Война "фактически уничтожила то, что осталось от среднего класса, посылая почти все население в нищету и зависимость от международной гуманитарной помощи", - отмечается в отчете.

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Уровень ВВП Газы в прошлом году упал на 15 процентов, а уровень безработицы достиг рекордно высокого уровня - 44%.

"Войны уничтожили способность Газа экспортировать и производить для внутреннего рынка, а также не оставили времени для реконструкции", - отмечают эксперты ООН. По их данным, ситуация в регионе является наихудшей с 1967 года, когда Израиль захватил территорию в результате Шестидневной войны с Египтом и другими государствами.

Только прекращение экономической блокады со стороны Израиля сможет изменить ситауцию в Газе.

Справка УНИАН. Сектор Газа - контролируемая Израилем территория, которая вместе с Западным берегом реки Иордан предоставлена Палестине решением ООН. На данный момент Израиль ведет активную экономическую блокаду региона.