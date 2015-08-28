Сын актера Тома Хэнкса пропал в пустыне - СМИ

Об этом сообщает Radar Online.

В последний раз молодой человек появлялся в своем "Инстаграме" 23 июля. Он написал: «Меня некоторое время не будет в Instagram… Собираюсь привести в порядок мозги. Я вернусь!» После этого, как утверждают источники, он не связывался с семьей и друзьями.

Также источники отмечают, что в последний раз его мобильный телефон был засечен в городе Барстоу, находящемся в калифорнийской пустыне. Сообщается, что друзья переживают за склонного к употреблению наркотиков молодого человека, поскольку город считается «метамфетаминовой столицей» штата. Пока семья Честера Хэнкса не хочет привлекать к делу полицию.

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В июне стало известно, что Хэнкса-младшего разыскивает полиция Великобритании - он устроил погром в отеле города Гэтвик, находясь в состоянии алкогольного опьянения.