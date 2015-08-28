Старшую дочь Обамы Малию признали восходящей иконой стиля
08:32, 28 августа 2015Мир
3996 0
Старшая дочь президента США Малия Обама считается новой восходящей иконой стиля.
Журналисты считают Малию новой иконой стиля / Reuters
Об этом пишет The New York Times.
Издание отмечает, что впервые девушка показала, что она может претендовать на такую роль, в январе, когда в "Инстаграме" появилось ее фото в футболке с логотипом рэп-исполнителей из Бруклина. Подобная одежда сильно отличалась от платьев, которые были на девушке на официальных фотографиях в Белом доме.
За восемь лет появлений на публике она выросла не только в уверенного подростка, но и в настоящую икону стиля для девушек ее возраста, которые тоже порой идут на эксперименты в одежде, пишет издание.
Эксперты отмечают, что на Малию определенно оказала влияние работа ассистентом на съемках сериала Girls.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter