В России на встрече с губернатором Карелии умерла 64-летняя пенсионерка

64-летняя Екатерина Ерофеева умерла в прошлую пятницу в зале, где проходила встреча губернатора с жителями поселка, сообщает интернет-портал opentown.org.

Екатерина Ерофеева пришла на встречу, чтобы рассказать о наболевшем. Вот уже много лет пенсионерка живет в ветхом жилье. У пожилой женщины не было даже уличного туалета. Кроме того, пенсионерку интересовало, почему перестали компенсировать 100% стоимости дров.

После вопроса про дрова губернатор грубо сказал:" Забудьте, это было при коммунизме". Екатерина Ерофеева сразу же села, сразу побледнела, голова у нее начала наклоняться, и она упала. Как констатировали потом врачи, у пенсионерки случился инфаркт, умерла она мгновенно.

Отмечается, что на целый поселок, где проживает 2 тысячи человек, всего один врач.

Как добавляет издание Блокнот, ближайшая скорая находится в 100 километрах от поселка.

Министр здравоохранения Карелии Хидишян Ерванд Арутюнович несколько раз делал пенсионерке искусственный массаж сердца, заместитель главы Карелии Валентина Улич также пыталась помочь до приезда скорой

Умершую вынесли из зала, а встреча Александра Худилайнена с селянами продолжилась.