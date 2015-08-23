В результате взрыва в Кабуле погибли трое американцев

Среди жертв взрыва, прогремевшего в субботу в Кабуле, есть трое американских граждан, работавших в Афганистане по контракту, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Мощный взрыв произошел 22 августа рядом с больницей. По последним данным, которые предоставило представительство НАТО в Афганистане, в результате погибли 12 человек, 60 человек получили ранения. Взрывное устройство было заложено в автомобиле Toyota.

«Один контрактник был убит, а двое скончались от ран», — говорится в заявлении НАТО.

Взрывной волной было уничтожено несколько машин, в том числе бронированный автомобиль, принадлежащий фирме-подрядчику DynCorp International.

В основном жертвами взрыва стали мирные афганские жители, ранения получили десятки людей.

Погибшие американцы работали в DynCorp International. Эта компания занимается подготовкой специалистов по безопасности и обслуживанию авиации в миссии НАТО, а также подготовкой афганских военнослужащих.