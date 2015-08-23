В Индии расследуют падение люстры в Тадж-Махале

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Как сообщают свидетели, люстра, висевшая на высоте около двух метров, обвалилась, когда ее чистил работник музея. Поблизости находились туристы, но никто не пострадал. По предварительной версии Археологического управления Индии, люстра упала от того, что износились державшие ее крепления", - пишет издание.

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Как заявил старший археолог управления доктор Буван Викрам Сингх, решение о починке древней люстры будет принято после тщательного расследования происшедшего

"Это медная люстра, которая висела на цепи. Я лично провожу расследование", - сказал Сингх.

Люстра, которая обычно висит над Королевскими воротами дворца, была подарена Индии в 1905 году ее британским вице-королем Джорджем Натааниэлем Керзоном.