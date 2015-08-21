Frankfurter Allgemeine: тактическое отступление Ципраса

В статье Хендрика Кафсака под названием «Тактическое отступление Ципраса», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine пишется о том, что своей отставкой премьер-министр Греции Ципрас хочет освободить путь для новых выборов 20 сентября. Радикальный ход. Ранее в Афинах некоторые предполагали, что Ципрас, возможно, сначала реализует реформы, которых потребовали в обмен на третий пакет помощи и только потом позволит состояться новым выборам. В настоящее время глава правительства явно против этого варианта.

Преимущество досрочных выборов для Ципраса очевидно. На выборах в этом году у премьер-министра и лидера партии было право составлять списки кандидатов без съезда партии. Таким образом, он мог бы попытаться удалить радикальную левую оппозицию из рядов партии, и, следовательно, из нового парламента. В конце концов, у них слишком мало времени, чтобы перегруппироваться для избирательной кампании.

Громкая внутрипартийная оппозиция

Громкая леворадикальная и коммунистическая оппозиция в его собственной партии недавно сделала управление для Ципраса невозможным: на голосовании по законам о реформах 14 августа из 149 депутатов возглавляемой Ципрасом «Сиризы» 32 проголосовали против и одиннадцать воздержались от голосования. Правительство, которое располагает 162 из 300 мест в парламенте, получило только 118 голосов из своего собственного лагеря. Поэтому они не достигли даже порога в 120 голосов, которые необходимы для продолжения правительства меньшинства.

Неясно, что означает объявление досрочных выборов для реализации третьего пакета помощи на сумму 86 млрд евро, который Бундестаг принял только в среду. Кредиторы еще в среду приняли решение о переводе первого транша в Афины на сумму 23 млрд евро.

Однако, следующая часть денег поступит, только если Афины реализуют дальнейшие реформы. После выборов в сентябре Ципрас должен поторопиться, чтобы – как того и требуют – до октября утвердить их в новом парламенте. Поэтому, многое зависит от того, как будет сформировано большинство после выборов.

У Ципраса большие шансы выиграть выборы. Он популярен, потому что так долго упорно противился новым мерам жесткой экономии. Согласно опросу, проведенному в конце июля, его рейтинг одобрения составил 60%.