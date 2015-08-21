Британская разведка рассекретила документы о еще одном советском шпионе

07:13, 21 августа 2015
Мир
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Согласно рассекреченным документам разведки, в годы Второй мировой войны один из британских агентов - Седрик Белфрадж - работал на советскую разведку, но так и не был привлечен к ответственности за это.

bbc.com

Руководство британской разведки поступило так из опасений, что неминуемый скандал мог бы серьезно повредить репутации правительства, передает Би-би-си.

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Из рассекреченных документов следует, что Ми-5 не осознавала полный масштаб ущерба, нанесенного Седриком Белфраджем.

По мнению историков, Седрик Белфрадж был для советских спецслужб не менее ценным агентом, чем "Кембриджская пятерка" – члены британского истэблишмента, которые шпионили в пользу Советского Союза в 1930-е – 50-е годы.

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