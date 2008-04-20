В Иордании разбился истребитель F-16

В Иордании потерпел аварию истребитель F-16 королевских военно-воздушных сил. Самолет американского производства упал во время тренировочного полета. В результате катастрофы пилот погиб, передает Лента.русо ссылкой на AFP.

Как говорится в сообщении иорданских военных, крушение произошло в воскресенье в 13:10 по местному времени. Место падения истребителя и причины катастрофы в сообщении не указаны, передает агентство AP.

Военно-воздушные силы Иордании насчитывают примерно два десятка истребителей F-16, полученных от американских поставщиков в рамках программы военного сотрудничества с США