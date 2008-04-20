Спикер польского парламента замолвил в Европе слово за Украину
18:57, 20 апреля 2008Мир
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Коморовский просит перераспределить деньги
Спикер парламента Польши Бронислав Коморовский призвал Европейский Союз расширить контакты с Украиной и способствовать демократизации в Белоруссии.
Как сообщает радио "Свобода", выступая в Берлине, Б.Коморовский подверг критике тот факт, что 70% средств, выделяемых ЕС на укрепление связей с соседними странами, направляются на юг Европы.
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