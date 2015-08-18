Frankfurter Allgemeine: Бангкок вздрогнул

В статье Тиля Фэндерса под названием «Бангкок вздрогнул», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine пишется о том, что на популярной улице Бангкока в понедельник вечером происходили ужасающие сцены. Около семи часов жителей напугал мощный взрыв вблизи храма Эраван на пересечении улиц Сукхумвит и Ратчадамри. Изображения камеры наблюдения показывают большую вспышку огня и бегущих пешеходов. Корреспондент радиостанции «Голос Америки» сообщил об этом в прямом эфире через интернет-сервис Periscope, всего спустя несколько минут после теракта. На улице царил хаос, были видны, вероятно, безжизненные тела под покрывалами и разрушенные транспортные средства. Повсюду клочки одежды, сломанные электрические части, лужи крови, и, вероятно, оторванные конечности.

Храм позади еще горит. Полиция просит прохожих покинуть район, потому что возможны дальнейшие взрывы. Скорая помощь транспортирует раненых. Полиция ищет другие взрывные устройства, и находит их. Вторая бомба обезврежена. Позже ночью звучит предварительный итог: по меньшей мере, 19 человек погибли и 81 получили ранения, в том числе "значительное число" иностранцев. Посольства и МИДы стран выясняют информацию о своих гражданах.

Ударить там, где больно

Уже сейчас понятно, что неизвестные нападавшие хотели ударить Таиланд там, где это было бы действительно больно: в Ratchaprasong, суетливом центре Бангкока, где туристы и местные жители прогуливаются по торговым центрам, балуют себя в роскошных отелях и неподалеку находятся представительства международных компаний.

Целью нападения стал одинаково любимый среди тайцев и туристов храм Эраван, который хоть и посвящен индуистскому богу Брахме, но, тем не менее, его часто посещают тайские буддисты, которые поджигают благовония и кладут там цветы. Для туристов в маленьком убежище рядом с храмом исполняются традиционные тайские танцы.

«Виновники хотели уничтожить экономику и туризм»

Для Бангкока это шок. За день до этого 40 000 человек ездили на велосипедах по мегаполису в честь 83-его дня рождения королевы Сирикит. Слова министра обороны Таиланда Правита Вонгсувана теперь цитируют: «преступники хотели «уничтожить» экономику и туризм в Таиланде». О возможных причинах теракта пока распространяются только предположения. В нападении никого не обвиняют. Это необычно для Таиланда. Очень вероятны политические причины.

Более года назад в Таиланде захватили власть военные. Они оправдывали государственный переворот тем, что хотели покончить с нестабильностью из-за многомесячных уличных протестов. Тогда были выстрелы из гранатометов по протестующим. Экономика и туризм пострадали от серьезной политической борьбы и глубокого раскола в обществе. Ratchaprasong уже тогда, в 2010 году, был одним из центральных районов для демонстраций последователей бывшего премьер-министра Таксина Чинавата, который уже в течение многих лет живет в изгнании.

Нападение в знак протеста против хунты?

Но после переворота, страна сейчас находится под управлением бывшего генерала и самопровозглашенного премьер-министра Праюта Чан-оча, который обеспечил себе практически неограниченную власть. Протестные движения он подавляет.

Бесконечные демонстрации, таким образом, действительно закончились, но восстановление экономики проходит очень медленно, и туристы, кажется, меньше уверены в безопасности Таиланда. В течение некоторого времени есть опасения, что противники хунты могут организоваться. Уже в феврале был взрыв перед торговым центром «Paragon», и двое людей были ранены.

В понедельник вечером было все еще слишком рано делать вывод, что нападение было, вероятнее всего, направлено против правящей хунты и ее союзников. Может быть рассмотрен, по крайней мере, еще один вариант. На юге все чаще происходят атаки мусульманских повстанцев. В последнее десятилетие были убиты тысячи людей. Но, согласно достоверным источникам, еще никогда сепаратисты, которые работают в основном в направлении границы с Малайзией, не совершали нападений в Бангкоке.

Такой теракт придаст совершенно новое качество почти забытому конфликту на юге. Опасность в Бангкоке сейчас высокая, в том числе и потому, что до сих пор нет ответа на актуальный вопрос о причинах нападения. Поэтому власти будут делать все возможное, чтобы как можно скорее найти виновных.