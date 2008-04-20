В Чечне расстреляли двух малолетних племянниц представителя омбудсмена

В Чечне в результате обстрела погибли две девочки. На дороге, ведущей из Ведено в Шали, из лесного массива неизвестные обстреляли две машины, в которых находились представитель чеченского омбудсмена в Веденском районе Хасамбек Зубайраев, его отец, брат и две племянницы. «В результате обстрела от полученных ран две девочки в возрасте пяти и восьми лет скончались на месте происшествия», - сообщил по телефону сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, пишет Газета.ру.

По его словам, погибли Хеди и Мата Сайдумовы. «Огонь велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Также ранены отец Зубайраева, его брат. Хасамбек Зубайраев получил легкое огнестрельное ранение», - сказал омбудсмен.

«Зубайраев, имея высшее духовное образование, в Введенском районе активно разъяснял и поддерживал решения, принимаемые президентом республики Рамзаном Кадыровым в связи со сложившейся в батальоне «Восток» ситуацией. В целом такую же позицию занимает и весь аппарат омбудсмена и правозащитное сообщество», - сказал Нухажиев. По его словам, «мы не можем утверждать, что к случившемуся причастны военнослужащие батальона «Восток», но вполне обоснованные подозрения у нас имеются, и считаем необходимым, чтобы следствие вместе с другими отработало и эту версию».