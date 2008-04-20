В Сомали произошли самые кровопролитные за последние месяцы столкновения

В Сомали произошли самые кровопролитные за последние несколько месяцев столкновения между повстанцами-исламистами и эфиопскими войсками, приведшие к смерти по меньшей мере 20 человек за последние 24 часа.

Как передает Reuters со ссылкой на официальные источники и свидетелей, наиболее жестокие бои произошли в исламистском северном Могадишо. По словам очевидцев, серьезные столкновения произошли около местного гостипаля SOS.

Медики сообщают, что госпитализировано большое количество участвующих в столкновениях. По их данным, за субботу погибли 15 человек, в том числе, семеро боевиков и двое эфиопских солдат.