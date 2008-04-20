Британские бизнесмены попались на поставках оружия в Иран

Таможенная служба Великобритании уличила ряд британских бизнесменов в нелегальных поставках оружия в Иран. Как показала проверка, по меньшей мере семеро британцев заключали сделки с Министерством обороны Ирана и Корпусом стражей исламской революции, сообщает газета The Observer.

Нелегальные контракты включали поставку материалов для иранской ядерной программы. По итогам расследования выяснилось, что британские поставщики были связаны с создателем пакистанской ядерной бомбы Абдул Кадир Ханом, который ранее признался в организации международного "черного рынка" по торговле ядерными технологиями. Известно, что услугами пакистанского ядерщика, помимо Ирана, пользовались Северная Корея и Ливия.

По данным таможенной службы, один из британских бизнесменов поставлял Ирану навигационное оборудование, которое можно использовать в системах наведения ракет. Он выполнял заказы иранских военно-воздушных и военно-морских сил. Другой британец пытался продать иранской армии пулеметы, которые состоят на вооружении спецназа.

Сделки с Ираном заключаются в нарушение международных санкций, введенных в связи с отказом иранского правительства прекратить работы по обогащению урана. Последняя резолюция, ужесточающая санкции, была принята Советом безопасности ООН в марте 2008 года.

Лента.ру