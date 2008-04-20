Райс приехала в Ирак с необъявленным визитом
16:32, 20 апреля 2008Мир
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Говорит, на помощь иракским политсилам
Госсекретарь США Кондолиза Райс в воскресенье прилетела в Ирак с необъявленным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства США в Багдаде. Выйдя из самолета, Райс похвалила усилия иракского премьер-министра Нури аль-Малики по обеспечению безопасности в стране, а также сообщила, что цель ее приезда – помочь в достижении согласия между иракскими политическими объединениями, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Ранее Госдепартамент сообщал, что в ходе ближневосточного турне Райс нанесет визиты в Бахрейн и Кувейт.
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