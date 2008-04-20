Райс приехала в Ирак с необъявленным визитом

Госсекретарь США Кондолиза Райс в воскресенье прилетела в Ирак с необъявленным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства США в Багдаде. Выйдя из самолета, Райс похвалила усилия иракского премьер-министра Нури аль-Малики по обеспечению безопасности в стране, а также сообщила, что цель ее приезда – помочь в достижении согласия между иракскими политическими объединениями, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Ранее Госдепартамент сообщал, что в ходе ближневосточного турне Райс нанесет визиты в Бахрейн и Кувейт.