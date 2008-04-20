Скандал в королевском семействе: принц Уильям слетал к подруге на вертолете

Принц Уильям посадил вертолет британских королевских вооруженных сил в саду семьи своей подруги Кейт Мидлтон. Как сообщает News of the World, 25-летний Уильям – второй в очереди на британский трон – 3 апреля попросил разрешения о посадке у родителей Мидлтон, мотивировав просьбу тем, что в этом районе нет свободных посадочных мест, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Эксперты заявили изданию, что эта посадка является «нелепой и неприемлемой». В то же время в Минобороны Великобритании сообщили, что двухчасовой полет принца Уильяма в рамках четырехмесячной службы принца в королевской армии был полностью санкционирован. При этом в Минобороны отметили, что вертолеты постоянно запрашивают разрешения на посадку у владельцев земель.