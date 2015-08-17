Правительство России приостановило индексацию пособий для чернобыльцев
14:41, 17 августа 2015Мир
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Правительство России приняло решение приостановить до 1 января 2016 года индексацию пособий для чернобыльцев.
Reuters
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.
Помимо этого не будут индексироваться пособия на содержание собак-проводников и погребение.
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Размер пособия должен соответствовать уровню инфляции в РФ, который установлен законом о госбюджете. Размер индексации пособий для чернобыльцев устанавливается таким же образом.
Индексация размера стоимости услуг погребения, а также размера социального пособия на погребение также должна была происходить с учетом ожидаемого уровня инфляции.
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