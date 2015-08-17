Правительство России приостановило индексацию пособий для чернобыльцев

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Помимо этого не будут индексироваться пособия на содержание собак-проводников и погребение.

Читайте такжеГод путинского эмбарго для россиян: рост цен и снижение качества продуктов

Размер пособия должен соответствовать уровню инфляции в РФ, который установлен законом о госбюджете. Размер индексации пособий для чернобыльцев устанавливается таким же образом.

Индексация размера стоимости услуг погребения, а также размера социального пособия на погребение также должна была происходить с учетом ожидаемого уровня инфляции.