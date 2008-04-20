России до ВТО осталось только два протокола

Россия cегодня подписала протокол о завершении двусторонних переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках присоединения ко Всемирной торговой организации.

Как сообщается на сайте «Вести», об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

"Подписанное соглашение свидетельствует о намерении сторон развивать и усиливать двустороннее сотрудничество в экономической сфере в рамках многосторонней торговой системы, способствовать интенсификации взаимной торговли и укреплению дружеских отношений", - сказал он после церемонии подписания протокола.

Российский министр, подписавший протокол с российской стороны, отметил "высокую переговорную активность и конструктивность позиции ОАЭ по вопросу о присоединении России к ВТО". Со стороны ОАЭ подпись на документе поставила министр внешней торговли ОАЭ шейха Любна аль-КАСИМИ.

Теперь России осталось лишь завершить двусторонние переговоры с Саудовской Аравией и решить вопросы по ранее подписанному протоколу с Грузией. По более ранним оценкам А.КУДРИНА, есть возможность в течение ближайших месяцев завершить и эти переговоры, и многосторонние. Затем последуют ратификационные процедуры.