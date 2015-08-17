Над Калифорнией столкнулись два частных самолета, погибли 4 человека

07:55, 17 августа 2015
Мир
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В небе над Калифорнией столкнулись 2 частных самолета, в результате чего погибли 4 человека.

www.aviationexplorer.com

Инцидент произошел в округе Сан-Диего недалеко от границы с Мексикой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.

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Самолеты - двухмоторный Sabreliner и одномоторный Cessna 172 - столкнулись при попытке совершить посадку в аэропорту Браун Филд в Сан-Диего. В результате оба воздушных судна рухнули на землю, после чего загорелись.

В настоящее время известно, что жертвами авиакатастрофы стали 4 человека, однако точное количество людей, которые находились в самолетах, устанавливается.

Прибывшим на место происшествия пожарным потребовалось около часа, чтобы справиться с возгоранием. При тушении огня пострадал один человек, он был госпитализирован.

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