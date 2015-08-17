В Непале продолжается всеобщая забастовка из-за недовольства новой конституцией - BBC

30 политических партий объединились из-за несогласия с основным законом, который превращает Непал в федеративную республику, сообщает BBC Украина.

Этот документ пока не стал законом, за него должен проголосовать парламент.

Читайте такжеВ Бразилии тысячи людей вышли на антиправительственный протест - BBC

Протестующие считают, что конституция, как и раньше, дискриминирует этнические и кастовые группы населения, которые в течение столетий были лишены важных гражданских прав.

За попытки организовать протесты в воскресенье было арестовано более 60 человек.