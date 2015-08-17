В Непале продолжается всеобщая забастовка из-за недовольства новой конституцией - BBC
02:10, 17 августа 2015Мир
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В Непале продолжается всеобщая забастовка из-за недовольства новой конституцией страны.
REUTERS
30 политических партий объединились из-за несогласия с основным законом, который превращает Непал в федеративную республику, сообщает BBC Украина.
Этот документ пока не стал законом, за него должен проголосовать парламент.
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Протестующие считают, что конституция, как и раньше, дискриминирует этнические и кастовые группы населения, которые в течение столетий были лишены важных гражданских прав.
За попытки организовать протесты в воскресенье было арестовано более 60 человек.
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