Турецкий премьер заявил о возможности досрочных выборов

Как сообщил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, коалиционные переговоры между его исламско-консервативной "Партией справедливости и развития" и оппозиционной левонациональной (кемалистской) "Республиканской народной партией" потерпели крах. Поэтому в стране могут состояться досрочные парламентские выборы, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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"Мы не достигли успеха в обеспечении надежной базы для создания правительства", - отметил Ахмет Давутоглу. По его словам, существует "большая возможность обращения к воле народа".

Последние выборы в турецкий парламент состоялись в июне. По их результатам правящая "Партия справедливости и развития", которая находилась у власти в Турции с 2002 года, впервые потеряла большинство.

Нестабильная ситуация в турецкой внутренней политике негативно повлияла на национальную валюту - лиру. Сегодня лира достигла новой рекордно низкой отметки по отношению к доллару, потеряв 1,85%. Таким образом 13 августа один доллар стоит 2,8214 турецких лир.