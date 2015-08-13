В результате тройного взрыва в иракской больнице погибли 25 женщин и детей
19:40, 13 августа 2015Мир
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В результате бомбардировки больницы в иракском городе Эль-Фаллудж в провинции Анбар погибли 25 человек - женщины и дети.
Reuters
Об этом сообщает Sky News Arabia.
По словам источника из числа медработников, три бомбы на больницу были сброшены ВВС Ирака.
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Еще 30 человек, находившихся на территории больницы, в том числе несколько медработников, получили различные ранения. Число жертв может увеличиться, так как под развалинами здания, как сообщается, могут находиться люди. Спасатели и медики в настоящий момент разбирают завалы на месте происшествия.
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