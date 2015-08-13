В Китае из-за карстовой воронки обвалилась станция метро

Во время трагедии в котловане станции велись подземные работы, поскольку за день до происшествия он начал обваливаться, передает ТСН. Однако во время ремонта, станция провалилась под землю полностью, похоронив под собой одного из рабочих.

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Случайные свидетели трагедии успели зафиксировать момент обвала станции.

За последние 3 года это уже пятый обвал в районе 4 км.