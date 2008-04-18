ЕС призывает Россию отказаться от поддержки Абхазии и Южной Осетии

Европейский Союз призывает Россию отказаться от мер по поддержке непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии, сообщает Франс Пресс со ссылкой на коммюнике ЕС.

В коммюнике подчеркивается, что ЕС "глубоко обеспокоен решением России, принятым без согласия правительства Грузии" и подтверждает "свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии".

ЕС считает, что "подобные шаги России могут вызвать напряженность и наносят вред реализации усилий по установлению мира". В связи с этим ЕС призывает Россию "не применять решение об укреплении связей с Абхазией и Южной Осетией".

Как сообщалось, президент РФ Владимир ПУТИН 16 апреля поручил правительству разработать меры по оказанию предметной помощи населению непризнанных республик и взаимодействовать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии. Грузия потребовала пересмотреть это решение и обратилась за поддержкой к зарубежным партнерам.

18 апреля Администрация президента США Джорджа БУША выступила с призывом к России отменить меры по поддержке непризнанных Абхазии и Южной Осетии, заявив, что они вызывают в Вашингтоне "глубокую обеспокоенность".