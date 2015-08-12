В Китае при взрыве на шахте погибли десять человек, пятеро получили ранения

Как передает русская служба «Би-би-си», взрыв прогремел на шахте, расположенной в районе города Лоуся.

На данный момент известно, что удалось эвакуировать 56 человек, из них 5 получили ранения различной степени тяжести, однако медики уверяют, что жизни эвакуированных ничто не угрожает.

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Спасатели пытаются найти еще трех пропавших горняков, остающихся под завалами. На месте происшествия находится губернатор провинции.

О причинах взрыва не сообщается, однако источники агентства Синьхуа утверждают, что речь идет о взрыве газа. Эксперты, опрошенные агентством, утверждают, что подобные взрывы чаще всего вызваны тем, что из-за плохой вентиляции скапливается угольный газ.