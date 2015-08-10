В странах Прибалтики США создают проект по борьбе с российской пропагандой
Посольство США в Литве объявило о гранте в размере 500 тысяч долларов для русскоязычных репортеров.
Соответсвующее описание размещено на сайте посольства, передает ZN.ua.
Проект под названием "Тренинг по расследовательской журналистике для противодействия российской коммуникации в странах Балтии" рассчитан на год - до 30 ноября 2016 года.
Действие проекта распространяется на все прибалтийские страны, координатором проекта выступит посольство США в Литве.
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Проект должен помочь создать систему связей между выпускниками проекта из трех прибалтийских стран и "американскими наставниками, экспертами, контактами" в целях "расширения аудитории и круга источников".
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