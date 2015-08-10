Премьер Ирака предложил значительную реформу правительства после массовых протестов (фото)

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он, среди прочего, призвал упразднить должности вице-президента и вице-премьер-министра как один из шагов к сокращению бюджетных расходов и борьбы с коррупцией.

Также премьер предлагает немедленное и значительное сокращение числа личных охранников для видных чиновников.

Однако, его план из семи пунктов предусматривает увеличение бюджета силовых структур страны.

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Кроме того, в заметке в фейсбуке он призвал отказаться от практики распределять правительственные должности по квотам политических, религиозных или национальных сил и течений.

Представитель премьера заявил журналистам, что эти предложения уже получили одобрение кабинета министров.

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Так же поддержку изменениям уже публично высказали двое из трех вице-президентов Ирака, из которых один, бывший премьер Нури аль-Малики, является политическим соперником нынешнего премьера. В правительстве страны также есть три вице-премьер-министра.

Такие реформы для их внедрения должен одобрить парламент страны.

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В Ираке в последнее время состоялся ряд массовых протестов против коррупции и плохого функционирования правительственных служб, последний из них, в пятницу, 7 августа, охватил всю страну.