В России издают книги о Путине под именем западных авторов, которые их не писали
Журналист британской газеты Guardian Люк Хардинг написал, что не имеет отношения к изданной в России книге "Никто кроме Путина", на обложке которой указан в качестве автора.
Речь идет о книге из серии "Проект Путин", изданной в 2015 году издательство "Алгоритм", передает Русская служба Би-би-си.
В аннотации к книге, полное название которой звучит как "Никто кроме Путина. Почему его признает российская система", приводится подробная биография Хардинга как единственного автора.
Читайте такжеСледком России издал книгу о "преступлениях украинской армии" с фейковой обложкой
При этом сам Хардинг в своем "Твиттере" написал, что впервые видит эту книгу и не имеет к ней никакого отношения. Кроме того, он выразил сомнение в том, что книга "Понять Путина", изданная в той же серии за авторством Генри Киссинджера, действительно была написана последним.
"Кто же тогда написал ее?" - вопрошает журналист.
@shaunwalker7 Nope, I didn't write "Nobody but Putin"! I suspect Henry Kissinger didn't pen his "book" either. In which case, who did?
— Luke Harding (@lukeharding1968) August 8, 2015
В комментариях к твиту Хардинга российский журналист Илья Азар заявил, что его американский коллега Майкл Бом, указанный в качестве автора книги "Ошибка президента Путина" из той же серии, также открестился от произведения, авторство которого ему приписали. Комментариев со стороны издательства пока не поступало.
@shaunwalker7@lukeharding1968 майкл бом also said he didnt write this book
— гантенбайн (@A3AP) August 8, 2015
Серия "Проект Путин" издательства "Алгоритм" насчитывает 24 книги. В качестве авторов работ помимо Киссинджера, Хардинга и Бома значатся, в частности, политики Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов, публицист Андрей Пионтковский, немецкий политолог Александр Рар и убитый этой зимой оппозиционер Борис Немцов.