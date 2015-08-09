В России издают книги о Путине под именем западных авторов, которые их не писали

Речь идет о книге из серии "Проект Путин", изданной в 2015 году издательство "Алгоритм", передает Русская служба Би-би-си.

В аннотации к книге, полное название которой звучит как "Никто кроме Путина. Почему его признает российская система", приводится подробная биография Хардинга как единственного автора.

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При этом сам Хардинг в своем "Твиттере" написал, что впервые видит эту книгу и не имеет к ней никакого отношения. Кроме того, он выразил сомнение в том, что книга "Понять Путина", изданная в той же серии за авторством Генри Киссинджера, действительно была написана последним.

"Кто же тогда написал ее?" - вопрошает журналист.

@shaunwalker7 Nope, I didn't write "Nobody but Putin"! I suspect Henry Kissinger didn't pen his "book" either. In which case, who did? — Luke Harding (@lukeharding1968) August 8, 2015

В комментариях к твиту Хардинга российский журналист Илья Азар заявил, что его американский коллега Майкл Бом, указанный в качестве автора книги "Ошибка президента Путина" из той же серии, также открестился от произведения, авторство которого ему приписали. Комментариев со стороны издательства пока не поступало.

@shaunwalker7@lukeharding1968 майкл бом also said he didnt write this book — гантенбайн (@A3AP) August 8, 2015

Серия "Проект Путин" издательства "Алгоритм" насчитывает 24 книги. В качестве авторов работ помимо Киссинджера, Хардинга и Бома значатся, в частности, политики Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов, публицист Андрей Пионтковский, немецкий политолог Александр Рар и убитый этой зимой оппозиционер Борис Немцов.