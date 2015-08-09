В России издают книги о Путине под именем западных авторов, которые их не писали

09:33, 09 августа 2015
Мир
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Журналист британской газеты Guardian Люк Хардинг написал, что не имеет отношения к изданной в России книге "Никто кроме Путина", на обложке которой указан в качестве автора.

Книги / twitter.com/lukeharding1968

Речь идет о книге из серии "Проект Путин", изданной в 2015 году издательство "Алгоритм", передает Русская служба Би-би-си.

В аннотации к книге, полное название которой звучит как "Никто кроме Путина. Почему его признает российская система", приводится подробная биография Хардинга как единственного автора.

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При этом сам Хардинг в своем "Твиттере" написал, что впервые видит эту книгу и не имеет к ней никакого отношения. Кроме того, он выразил сомнение в том, что книга "Понять Путина", изданная в той же серии за авторством Генри Киссинджера, действительно была написана последним.

"Кто же тогда написал ее?" - вопрошает журналист.

В комментариях к твиту Хардинга российский журналист Илья Азар заявил, что его американский коллега Майкл Бом, указанный в качестве автора книги "Ошибка президента Путина" из той же серии, также открестился от произведения, авторство которого ему приписали. Комментариев со стороны издательства пока не поступало.

Серия "Проект Путин" издательства "Алгоритм" насчитывает 24 книги. В качестве авторов работ помимо Киссинджера, Хардинга и Бома значатся, в частности, политики Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов, публицист Андрей Пионтковский, немецкий политолог Александр Рар и убитый этой зимой оппозиционер Борис Немцов.

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