ООН: кризис беженцев в Греции - это абсолютный хаос - BBC

В организации заявляют, что беженцы на греческих островах Кос, Хиос и Лесбос имеют проблемы с размещением и вынуждены жить в антисанитарных условиях, нередко без доступа к питьевой воде, передает BBC Украина.

Греция не раз обращалась к Евросоюзу с просьбой помочь справиться с наплывом беженцев. Большинство из них покинули свои дома из-за конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.

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Основной лагерь мигрантов в Австрии, Трайскирхен, также переполнен.

Глава комиссариата ООН по делам беженцев в Европе Винсан Кошетель заявил, что условия проживания мигрантов на греческих островах абсолютно неадекватные.