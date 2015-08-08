ООН: кризис беженцев в Греции - это абсолютный хаос - BBC
00:20, 08 августа 2015Мир
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Гуманитарный кризис на трех греческих островах у берегов Турции превратился в абсолютный хаос, сообщает комиссариат Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
REUTERS
В организации заявляют, что беженцы на греческих островах Кос, Хиос и Лесбос имеют проблемы с размещением и вынуждены жить в антисанитарных условиях, нередко без доступа к питьевой воде, передает BBC Украина.
Греция не раз обращалась к Евросоюзу с просьбой помочь справиться с наплывом беженцев. Большинство из них покинули свои дома из-за конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.
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Основной лагерь мигрантов в Австрии, Трайскирхен, также переполнен.
Глава комиссариата ООН по делам беженцев в Европе Винсан Кошетель заявил, что условия проживания мигрантов на греческих островах абсолютно неадекватные.
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